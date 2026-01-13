Raquel Aparicio: “Hay que perder el miedo a pedir ayuda ante la depresión”

La depresión no siempre llega de forma abrupta sino que a menudo aparece poco a poco, con síntomas que pueden pasar desapercibidos hasta que se vuelven graves y por eso, este martes 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, Raquel Aparicio, psicóloga de la Asociación Pitiusa Pro Salud Mental (APFEM) ha incidido en la importancia de detectar señales tempranas y perder el miedo a buscar ayuda cuando se necesite.

No en vano, Aparicio ha subrayado que “la depresión no es solo tristeza, sino un trastorno del estado de ánimo que afecta al pensamiento, las emociones, la conducta y el cuerpo” y por ello hay que estar atentos y no ignorar señales “como cansancio extremo, dificultad para concentrarse, sensación de vacío, cambios en el sueño y en el apetito o la percepción de vivir en automático”.

Además, la psicóloga de APFEM ha insistido en la importancia del acompañamiento familiar y social recordando que “acompañar sin juzgar y ofrecer una red de apoyo facilita que la persona pueda pedir ayuda y mejorar cuanto antes” y por ello, también ha puesto en valor la labor de entidades y asociaciones, unidades de salud mental, hospitales y fundaciones, que coordinan esfuerzos para ofrecer soporte a quienes lo necesitan.

Por último, Aparicio ha dejado el mensaje de que “pedir ayuda no es debilidad, sino un acto de autocuidado ya que la depresión se puede tratar con un buen acompañamiento, tratamiento y apoyo psicoterapéutico y reconocer los síntomas y hablar sin miedo puede marcar la diferencia”.