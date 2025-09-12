Ramsés Puente: "Iré a Santiago fusiona la herencia española de Federico García Lorca con el alma de la música cubana"

El violinista y compositor cubano Ramsés Puente presenta con entrada gratuita este domingo 14 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el histórico Baluarte de San Pere de la ciudad antigua de Dalt Vila, su espectáculo Iré a Santiago, y por ello, en Más de Uno Ibiza y Formentera nos hemos ido con el micrófono verde hasta el Espai Cultural Can Ventosa para conocer todos los detalles.

Concretamente, Puente ha explicado que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza y que se trata de “un homenaje que fusiona la herencia española de Federico García Lorca con el alma de la música cubana con una propuesta que promete una experiencia única donde dos sopranos interpretarán canciones de ambos lugares, mostrando la multiculturalidad y la conexión histórica que siempre los ha unido”.

Cartel promocional del espectáculo Iré a Santiago | Redacción

Además, ha destacado el carácter atemporal de Iré a Santiago y ha explicado que la idea surgió a partir de sus raíces familiares y su formación, “combinando la música española de compositores como Falla y Lorca con la tradición cubana, creando así un repertorio íntimo y profundo que ha sido recibido con entusiasmo por el público en sus primeras presentaciones”.

Así, el concierto incluirá interpretaciones de piezas emblemáticas como La Tarara, Los Cuatro Muleros o Café de Chinita, a cargo de la soprano española Lucía Martín Cartón, mientras que la parte latina estará representada por la cubana Yadira Ferrer y todo ello sin dejar de lado la musicalización que ha hecho el propio Ramsés Puente de otros poemas conocidos como La Casa de Infiel y otros textos de autores cubanos y españole que tienen que ver con la figura de García Lorca.

Finalmente, este concierto es parte de un proyecto que Puente espera extender a otras ciudades de España y Latinoamérica aprovechando “la importancia de democratizar la cultura y acercar la música a todos los públicos”.