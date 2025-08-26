Ramon Mayol: “A pesar del cambio la Mostra de Curtmetratges de las Festes de Sant Bartomeu mantiene su espíritu divulgativo y abierto”

La Mostra de Curtmetratges de las Festes de Sant Bartomeu de Sant Antoni se celebra este 6 de septiembre incluida dentro del programa de fiestas con nueva denominación y con un nuevo equipo organizador que encabeza el productor, músico y promotor cultural Ramon Mayol y del que también forman parte los actores Nuria Santos como coordinadora e Iván Ros como codirector.

En este sentido, Mayol ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera ha explicado que la vigésimo séptima edición de este certamen totalmente consolidado a nivel balear tendrá una nueva denominación al ser bautizada como Ixtar Curts y un nuevo formato en el que “se podrán ver creaciones de cineastas que apuestan por formatos breves, creativos y de gran calidad visual”.

Cartel oficial de la muestra Ixtar Curts | Redacción

Concretamente, según el nuevo director del certamen, la organización ha recibido más de dos centenares de propuestas de las que finalmente “ocho han sido seleccionadas por un jurado independiente que ha buscado un equilibrio entre innovación, calidad técnica y diversidad de miradas y que se proyectarán el 6 de septiembre a partir de las 20.30 horas en la plaza situada detrás de la iglesia de Sant Antoni, donde nació esta iniciativa”.

No en vano, Mayol, también ha destacado que el festival se abrirá “con un cortometraje en rapanui, la lengua de la isla de Pascua, lo que subraya la vocación internacional de la muestra” y que el certamen contará con la presencia de destacados profesionales del cine, como la productora Ana Saura, muy vinculada al legado de Carlos Saura, invitados que compartirán su experiencia en charlas paralelas y el guionista y director portmanyí David Marqués que será reconocido como Padrino de Honor por su trayectoria y vinculación con el cine y la cultura local.

Y es que la Mostra de Curtmetratges de las Festes de Sant Bartomeu, considerada una de las más veteranas de las islas, “mantiene su espíritu divulgativo y abierto con proyecciones gratuitas que se celebran al aire libre con la intención de acercar el cine independiente a todos los públicos en una gala muy dinámica pensada para que el público se lo pase muy bien”.