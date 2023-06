Rafa Triguero: "Tenemos una gran responsabilidad para devolver la confianza de quienes nos dieron la mayoría y para ganarnos a quienes no nos votaron"

El representante del Partido Popular Rafa Triguero ha repasado en Más de Uno Ibiza y Formentera sus primeros días como alcalde de la ciudad de Ibiza después de conseguir mayoría absoluta y 15 concejales.

Un resultado que ni él mismo se esperaba "porque siempre trabajamos para conseguir para llegar a los 13 concejales a pesar de que percibíamos las ganas de cambio entre los ciudadanos". Por todo ello, Triguero ha asegurado que asume el cargo con "gran responsabilidad" para devolver "con mucho trabajo" la confianza de todos los que les han votado y "ganarse" la de aquellos que no lo hicieron o no fueron a votar. En este sentido, ha asegurado que la mayoría absoluta "no es un cheque en blanco" y que quieren gobernar "apostando por el diálogo y la responsabilidad para dar ejemplo a los ciudadanos".

Además, Triguero ha adelantado que él se encargará de la Policía Local "para hacerla más cercana y convertirla en un referente a nivel balear" y ha detallado en exclusiva que los 15 concejales estarán distribuidos en cuatro áreas, con cuatro tenientes de alcalde.

Composición municipal

La primera será el área de Sostenibilidad gestionada por la primera teniente de alcalde Gema Marí y de la que dependerán Laura Planells como concejala de Turismo, Comercio y Mercados, Carmen Domínguez como responsable de Cultura, Música y el Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, y Fran Torres que será el concejal de Fiestas, Participación ciudadana y Barrios, de nueva creación.

Mientras, el área Social estará al frente de la segunda Teniente de Alcalde Catiana Fuster y de la serán dependientes Lola Penín, concejala de Servicios Sociales, Sara Barbado de Mayores, Infancia, Igualdad y Familia, y Ana Ferrer de Deportes.

Por su parte, la tercera área de Medio Ambiente y Transición energética la gestionará Jordi Grivé con las concejalías de Jardines y Playas a cargo de Manuel Jiménez, y de Ciudad Inteligente y Accesible y Transporte Público con Rubén Sousa.

Finalmente, la cuarta área de Modernización y Transformación será para Blanca Hernández con el concejal de Urbanismo y Vivienda que será Juan Flores y el de Digitalización y simplificación administrativa Joan Clapés.

Limpieza y relaciones con los clubes deportivos

Por otro lado, Rafa Triguero también ha confirmado que la limpieza será una de sus prioridades y que será muy exigente al respecto "hasta que sean los propios ciudadanos los que vean los resultados del plan de choque" y que tiene previsto derogar la ordenanza del consumo de alcohol "porque se ha demostrado que se incumple" y a cambio se pondrán en marcha campañas de información de prevención entre la población joven que derive en otra ordenanza más actual que abarque otras adiciones del público juvenil.

Así mismo, confirmó que su relación con los sindicatos es "buena y cordial" tras devolverles un local para su uso y que estaba vacío y sin uso y que tiene como objetivo "que la ciudad y el deporte vayan de la mano" tras el conflicto entre al UD Ibiza y el CD Ibiza aunque no le temblará la mano "si se tienen que tomar medidas que serán las más coherentes".