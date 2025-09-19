Rafa Ramírez: “Es necesario elaborar un programa electoral que aborde los problemas de vivienda, medio ambiente y el coste de la vida en Formentera”

El PSOE de Formentera han renovado su ejecutiva con la continuidad del liderazgo de Rafa Ramírez y la incorporación de nuevos nombres con la intención, según ha asegurado el propio Ramírez en Más de Uno Ibiza y Formentera “de afrontar los retos de la isla de cara a las elecciones de 2027”.

En este sentido, Ramírez, que ha destacado que asumir el liderazgo supone “una responsabilidad enorme y un gran honor”, también ha hecho un repaso a la situación actual de la isla, señalando que la legislatura ha sido “especialmente complicada” por la paralización de la administración local y por los problemas de vivienda y migración.

Y precisamente, sobre esto último, el líder socialista ha asegurado que “es imposible parar la migración por lo que hay que vehicularla, centrándonos en facilitar la atención humanitaria y en colaborar con las distintas administraciones para que las políticas funcionen mejor”.

Rafa Ramírez, de blanco en el medio, junto a su ejecutiva | Redacción

Por ultimo, Ramírez también ha adelantado que la prioridades de la formación en estos casi dos años que quedan de legislatura serán “elaborar un programa electoral que aborde los problemas de vivienda, medio ambiente y el coste de la vida en Formentera y conformar un equipo representativo de la realidad social de la isla, ya que la situación turística y la subida de precios afectan directamente a las familias residentes, y para que el progresismo de la izquierda vuelva a gobernar en Formentera”.

Y en este sentido, respecto a la nueva ejecutiva, el líder socialista ha destacado su carácter diverso y plural, “con secretarios especializados en áreas como economía, autónomos, PYMES, política municipal, igualdad LGTBI y memoria histórica” y con “personas que mantendrán contacto directo con la ciudadanía para canalizar sus necesidades y transformarlas en propuestas concretas que se integrarán en la estrategia política de la formación de aquí a 2027”.