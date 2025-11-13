Los radares en Ibiza se implantan para mejorar la seguridad vial y reducir accidentes, según José López

El presidente de la Federación Estatal de Técnicos en Educación Vial (FTEVI), José López, explicó en Más de Uno Ibiza y Formentera los criterios técnicos y de seguridad que determinan la instalación de radares en las carreteras de las Pitiusas. López, que ha participado directamente en decisiones de ubicación de estos dispositivos, subrayó que los radares no se colocan de manera arbitraria, sino tras un análisis exhaustivo de siniestralidad, comportamiento del tráfico y riesgos potenciales.

Según detalló, la función principal de estos sistemas es reducir accidentes, controlar excesos de velocidad y actuar como herramienta disuasoria y pedagógica. Recordó que la velocidad excesiva —aunque no supere los límites si no se adapta al entorno— está presente “en la mayoría de accidentes de tráfico”, al igual que el alcohol. En este sentido, defendió que un radar “es simplemente una herramienta más, igual que lo es para un policía un cinemómetro, un sonómetro o incluso un arma en situaciones extremas”.

López señaló que los técnicos también valoran factores como los tramos peligrosos, la presencia de semáforos y pasos de peatones, así como el coste social y económico que generan los accidentes, que repercute directamente en todos los contribuyentes. Además, destacó la modernización que aportan estos sistemas a la gestión del tráfico y las denuncias.

En cuanto a la percepción ciudadana, reconoció que existe una idea extendida de que los radares “solo sirven para recaudar”, aunque insistió en que la falta de interacción directa entre infractor y agente es una de las razones por las que este tipo de sanción genera más rechazo. “Cuando te para un policía puedes preguntar y obtener un razonamiento; con el radar, eso no ocurre”, explicó.

Respecto al radar de la carretera de Sant Antoni, uno de los que más sanciones acumula en España, López señaló que se trata más de un problema de “despiste y exceso de velocidad habitual” que de falta de señalización, ya que las indicaciones son “claras y visibles”.

Finalmente, también comentó el estado del firme entre el hotel Nobu y la rotonda de acceso a Jesús, un tramo con baches y tapas de alcantarilla deterioradas que representan un riesgo especial para motocicletas. López aseguró que trasladará esta inquietud al Ayuntamiento de Ibiza para estudiar posibles mejoras.

La entrevista concluyó recordando que el objetivo final es siempre el mismo: reducir a cero las víctimas de tráfico y mejorar la convivencia vial en la isla.