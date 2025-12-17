La Policía Nacional refuerza la prevención de hurtos y estafas con el Plan Comercio Seguro durante la Navidad

La Policía Nacional ha puesto en marcha en Ibiza y Formentera el Plan Comercio Seguro, una iniciativa de ámbito nacional que se desarrolla del 1 de diciembre al 11 de enero con el objetivo de prevenir delitos contra la propiedad, especialmente hurtos y estafas, muchas de ellas vinculadas al uso de nuevas tecnologías durante el periodo navideño.

Así lo ha explicado el comisario de la Policía Nacional, Manuel Hernández, en una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera, donde ha señalado que se trata de un plan diseñado por la Dirección General de la Policía y que se aplica de forma simultánea en todo el país.

El comisario ha destacado que, aunque la Navidad es una época de mayor actividad comercial, en Ibiza no se ha detectado un incremento significativo de denuncias en estas fechas. Aun así, ha subrayado la importancia de la prevención y la cercanía con comerciantes y ciudadanos, como ejes fundamentales del plan.

Entre las principales medidas se encuentra el aumento de la presencia policial en la calle, una acción que cumple una doble función: disuadir la comisión de delitos y transmitir una mayor sensación de seguridad a la ciudadanía. “Queremos que los ciudadanos nos vean, que se sientan más seguros y que perciban a la Policía como un servicio cercano”, ha señalado Hernández.

El Plan Comercio Seguro va dirigido a todo tipo de comercios y cuenta con la colaboración de instituciones, Policía Local de Ibiza, empresas de seguridad privada y la PIMEEF, con la que se mantiene un contacto directo para llegar al mayor número posible de establecimientos.

Según ha recordado el comisario, en años anteriores la aplicación de este plan ha dado resultados muy positivos, con una reducción de hurtos y una contención de las estafas denunciadas, por lo que se espera repetir estos buenos datos en la presente campaña.

Finalmente, Manuel Hernández ha deseado unas fiestas seguras a la ciudadanía y ha recordado que la Policía Nacional está a disposición de los vecinos y comerciantes para prevenir y resolver cualquier incidencia durante estas fechas.