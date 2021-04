El PP planteará iniciativas para reactivar la economía en Ibiza

El portavoz municipal del partido, José Vicente Marí Bosó, en rueda de prensa, ha explicado que la actividad comercial en Ibiza "ya sufría una progresiva desaparición antes de la pandemia", situación que se ha agravado en el último año.

Durante la legislatura, el PP ha planteado varias propuestas, aunque todas han sido rechazadas por el equipo de gobierno municipal. Entre ellas, según ha recordado Marí, se encuentra la reactivación de los barrios históricos, bonos aparcamiento o la remodelación de zonas comerciales.

Según Marí Bosó, la "errática política" del alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, ha sido "determinante" para que la ciudad registre la "mayor mortalidad comercial" en Ibiza, a lo que hay que añadir "otros fiascos como las ayudas a autónomos, a las que muchos no pudieron acceder o no han cobrado".

Así, ve "imprescindible el estímulo del consumo interno que ayude al mantenimiento de los puestos de trabajo y de actividades comerciales, turísticas y culturales". "La inacción municipal no es una opción y la ausencia de Ruiz y la falta de medidas no pueden ser la dinámica de este equipo de gobierno", ha manifestado el 'popular', añadiendo que no se puede permitir otra temporada como la anterior porque supondría una "verdadera catástrofe tanto para el tejido productivo como para los empleos".

En este sentido, el PP ha planteado la creación del programa 'Vila Bonos', un sistema dotado de un crédito máximo de 4,2 millones procedentes de remanentes municipales y que se llevaría a cabo entre junio y septiembre para dinamizar el consumo y las compras en el municipio.

Asimismo, el PP solicitará al Ayuntamiento que para próximas subvenciones se exonere a los solicitantes del requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias.