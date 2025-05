Pere Lomas: “Los docentes se lo piensan dos veces y evitan venir a Ibiza por su mala fama"

Pere Lomas, delegado en Ibiza y Formentera del sindicato STEI, ha analizado en Onda Cero la preocupante falta de profesores que vive la isla, especialmente en los institutos de Secundaria y centros de Formación Profesional debido, fundamentalmente a la dificultad para encontrar vivienda asequible y que se ha convertido en un factor que disuade a muchos docentes a establecerse en Ibiza.

Según Lomas, mientras que en las escuelas de educación primaria las sustituciones y la cobertura de plazas se realizan con relativa normalidad, la situación cambia drásticamente en la educación secundaria. “Hay vacantes y sustituciones que no se cubren porque no hay compañeros dispuestos a venir” siendo las materias más afectadas las técnicas “como matemáticas, física, química, tecnología, administración de empresas, informática o idiomas, sobre todo el catalán”.

El delegado sindical señala que la crisis de la vivienda es el factor determinante ya que está “anclando” en la realidad social de las Pitiusas. “Si no eres de aquí, no resides aquí o no tienes una red familiar o de amistad que te facilite un lugar donde vivir es todo muy complicado y por eso la gente se lo piensa dos veces y no viene o descarta los puestos a pesar de que el ambiente laboral en los centros es positivo y gratificante”.

Un problema tan grave que hace, según Lomas, que se queden en nada medidas que se han intentado para mejorar la situación como los incentivos económicos que se implementarán el próximo curso ya que “esta problemática afecta también a los residentes locales, dado que el mercado inmobiliario está fuertemente enfocado al turismo ya que es el tótem de la economía”.

Y por ello, el delegado del STEI ha hecho un llamamiento a la administración para buscar soluciones urgentes que permitan garantizar la presencia y estabilidad del profesorado en Ibiza, recordando que sin docentes, la calidad educativa y el futuro de las nuevas generaciones están en riesgo.