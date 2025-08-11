Pere Hosta: “Lo más maravilloso del humor es que no tiene límites de fronteras”

El creador y protagonista del espectáculo Open Door, Pere Hosta, ha pasado por el programa Más de Uno Ibiza y Formentera tras conquistar al público ibicenco con dos actuaciones este fin de semana en Santa Gertrudis y Santa Eulària gracias a una propuesta sencilla pero al mismo tiempo muy elaborada que mezcla teatro, clown y gestualidad.

Y es que según ha explicado el propio Hosta todo parte de una premisa tan sencilla pero al mismo tiempo tan original como colocar una puerta en medio de la calle y dejar que el humor surja de la cotidianidad. “Es cuestión de abrir puertas y dejar que el humor aparezca de la realidad para que de ahí surja todo lo demás”.

Al mismo tiempo, el artista catalán ha destacado la importancia de la conexión directa con el público en el teatro itinerante, donde “el aquí y ahora” es la clave para enganchar al espectador. Y todo ello, con un lenguaje propio basado en el gesto y la expresividad en el que defiende la máxima de “menos es más” para crear únicamente con un traje rojo, una puerta y la complicidad de la gente un espectáculo inolvidable.

Con una trayectoria artística de casi dos décadas Hosta lleva casi diez años viajando con Open Door por países como Japón, Dinamarca, Francia, Italia o Alemania lo que le ha llevado a comprobar que “lo más maravilloso del humor es que no tiene límites de fronteras” y que te ayuda a descubrir que “la sonrisa es un lenguaje universal que cruza culturas y que desde la sinceridad y el humanismo, se puede llegar a cualquier público”.