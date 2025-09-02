Pepe Pérez: “Al vandalizar el monolito del Parque de la Paz se daña el recuerdo de quienes mantienen vivo al barrio de Es Clot”

El Parque de la Paz de la Ciudad de Ibiza, espacio de encuentro y homenaje, ha vuelto a ser protagonista por un acto vandálico después de que por tercera vez en menos de un año el monolito dedicado a Toni Colom y Basilio Gómez, figuras históricas del barrio de Esclot, haya registrado una pintada en la que se ha tachado el nombre de Ibiza en castellano para escribirlo a mano en catalán.

En este sentido, Pepe Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Es Clot de la ciudad de Ibiza ha asegurado que le duele personalmente este acto vandálico y ha confirmado que “el nombre de la asociación es Es Clot Ibiza, está registrado en el Gobierno Balear con el nombre de la ciudad en castellano y que por eso así se grabó en el monolito y que no hay ningún otro motivo raro ya que además el texto del homenaje está redactado en catalán”.

Pepe Pérez, presidente de la AAVV Es Clot de la ciudad de Ibiza | Redacción

Concretamente, el monolito rinde homenaje a Basilio Gómez, fallecido, y a Toni Colom, aún vivo y muy activo en la comunidad de vecinos, “por su contribución de forma desinteresada en la fabricación de la sardina que cerraba la fiesta del carnaval del barrio en el ya tradicional y consolidado entierro de la sardina que durante años ha permitido mantener vivas las tradiciones del barrio”.

Por otro lado, además de los ataques al monolito, Pérez ha denunciado otros comportamientos incívicos en el parque, “relacionados con personas sin techo que utilizan el espacio como refugio y que desgraciadamente han desplazado a los vecinos mayores que tradicionalmente ocupaban los bancos de la zona” y que por ello, lo han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Ibiza “para que mientras se construye el nuevo centro de atención para estas personas en Es Gorg se tomen medidas para que el Parque de la Paz siga siendo un punto de convivencia y memoria para la comunidad”.