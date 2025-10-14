Pep Ribas: “La Milla Urbana de Ibiza es una de las pruebas más antiguas de España”

La Milla Urbana de Ibiza alcanza este sábado, 18 de octubre, su 41ª edición consolidada como una de las competiciones atléticas más veteranas del país. Así lo ha explicado su organizador, Pep River, en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, donde ha recordado que “aunque la mini maratón de Baleares es la más antigua de las Islas, la milla ibicenca está entre las más veteranas de España, junto a la Milla de las Delicias de Zaragoza”.

El evento comenzará a las 16:00 horas en el paseo marítimo de Sant Antoni, con carreras para todas las edades, “desde los dos hasta los cien años”, según Ribas. Las últimas pruebas, denominadas millas de élite, contarán con atletas invitados de distintos niveles, “desde deportistas locales hasta competidores de ámbito nacional e internacional”.

La milla de élite masculina volverá a entregar el Trofeo Mariano Haro, en homenaje al legendario atleta español fallecido recientemente, mientras que la milla de élite femenina concederá el Trofeo Carmen Valero, en honor a la primera mujer olímpica española en atletismo. “Cada uno de estos premios tiene nombre propio y una historia de amistad y admiración detrás”, destacó Ribas.

Cartel de la Milla Urbana de Ibiza 2025 | Redacción

Además, las categorías menores recorrerán distancias adaptadas a su edad, y la jornada concluirá con una carrera absoluta de cinco kilómetros, abierta a todos los participantes. Las inscripciones pueden realizarse en www.elitechip.net, con carácter gratuito hasta la categoría cadete, y con una tasa simbólica de 10 euros para los adultos. La mitad de lo recaudado se destinará a la Asociación Nacional de Afectados de Esclerosis Tuberosa.

Ribas recordó que el evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni y la Autoridad Portuaria, y subrayó que se trata de una cita “popular, familiar y solidaria”.

“Es una carrera corta pero intensa, de cuatro minutos y algo, y con un gran ambiente. La gente disfruta mucho porque es espectacular ver cómo se desarrolla la estrategia de los atletas”, señaló.