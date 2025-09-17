Pep Pilot: “La Fira del Disc se ha convertido ya un encuentro cultural que demuestra que la fiebre por el LP ha vuelto a revivir”

La pasión por el vinilo regresa a la isla con la séptima edición de la Fira del Disc de Eivissa, que tendrá lugar el sábado 20 y domingo 21 de septiembre en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni de Portmany.

Según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera Pep Pilot, presidente de la Asociación Músico-Cultural Retro, “la cita reunirá a vendedores locales e internacionales con una amplia oferta de vinilos, CDs, camisetas, pins y objetos de colección que atraerán tanto a nostálgicos como a nuevos aficionados demostrando que la fiebre por el LP ha vuelto a revivir”.

Cartel de la séptima edición de la Fira del Disc d'Eivissa | Redacción

Y en este sentido Pilot ha destacado que, pese al auge de lo digital, “los coleccionistas buscan primeras ediciones y ediciones especiales, que en muchos casos alcanzan precios elevados en el mercado”.

Por ello, la feria contará con la presencia de algunos de los distribuidores más destacados de España, habituales de grandes encuentros en ciudades como Barcelona o Madrid demostrando que “Ibiza necesitaba una segunda edición anual, ya que la demanda es constante”.

Por otro lado, más allá de la compraventa, la Fira del Disc “es también un espacio de encuentro cultural ya que para muchos coleccionistas, cada vinilo es una inversión que con el tiempo se revaloriza, y por ello en esta edición no faltarán clásicos de Rolling Stones, Pink Floyd, Beatles o Led Zeppelin, junto con rarezas muy buscadas”.