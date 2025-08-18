Pedro Matutes: “Hay que convencer a todo el mundo de que el producto local y nuestra gastronomía forman la identidad pitiusa”.

La Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera celebró este fin de semana su asamblea anual en un encuentro que ya se ha consolidado como cita imprescindible para los amantes de la gastronomía local y en este sentido, su presidente, Pedro Matutes, ha asegurado en Más de Uno Ibiza y Formentera “que se puso en valor el compromiso con la cocina tradicional de las islas y con el producto local, destacando la importancia de preservar la identidad culinaria pitiusa”.

Además, Matutes ha confirmado que uno de los objetivos de la academia es promocionar la cocina de Ibiza y Formentera más allá de las islas. “Tenemos que convencer a los turistas de todo el mundo que hay que venir a Ibiza y a Formentera para disfrutar tanto del producto local como de nuestra gastronomía porque conforman la identidad de las Pitiusas”.

Durante la entrevista Matutes también ha abordado la colaboración con otras academias autonómicas, con el objetivo de crear sinergias que permitan intercambiar cocineros y productos entre regiones y se ha referido a la incorporación de nuevas generaciones de profesionales como Luna Lucarini, cuya “visión fresca y entusiasmo aportan innovación y vitalidad a la institución”.

Por otro lado también ha destacado la proyección internacional de la gastronomía ibicenca y formenterense, señalando que ya se están trabajando iniciativas para dar a conocer la cocina de las islas fuera de España, aprovechando el turismo internacional y la participación en ferias como FITUR y todo ello con el “objetivo de que cada vez más personas puedan disfrutar de la riqueza culinaria de las Pitiusas y reconocer el valor de sus productos y platos tradicionales”.