El Parador de Ibiza abrirá antes del mes de abril tras 17 años de espera

El Ayuntamiento de Ibiza, por boca de su alcalde Rafa Triguero, ha mostrado su satisfacción e ilusión tras el anuncio oficial de Paradores sobre la apertura del Parador de Ibiza antes del mes de abril, poniendo fin a una espera de 17 años para la ciudad y la isla.

Concretamente, Triguero ha confirmado que se trata de un anuncio muy esperado y de gran importancia para Dalt Vila, ya que el Parador, con unas 66 habitaciones, abrirá los 365 días del año, contribuyendo a dinamizar la actividad económica y patrimonial de la ciudad.

Además, se ha confirmado que la plantilla está prácticamente al completo, con una fuerte presencia de trabajadores locales, y que antes de la apertura oficial se facilitarán visitas para los residentes, con el objetivo de que puedan conocer este espacio histórico.

Los detalles definitivos sobre la fecha exacta de inauguración se concretarán en el encuentro oficial con Paradores, previsto para este viernes a las diez y media de la mañana.