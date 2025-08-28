Paquita Marí, Quitamaribó: “Desde pequeñita la pintura siempre ha sido mi sitio de escape y mi lugar de calma y paz”

La artista Paquita Marí, conocida artísticamente como Quitamaribó, ha detallado en Onda Cero la exposición que inaugura este viernes 29 de agosto a las 20.30 horas en el BiBo Park (Ibiza Botánico Biotecnológico) bajo el nombre de Noche de Cuentos.

Durante la entrevista, Quitamaribó ha confesado que su vínculo con la pintura nació en la infancia “ya que desde pequeñita siempre ha sido mi sitio de escape, mi lugar de calma y paz y la concebía como un sueño” y por eso para ella “es un enorme privilegio que la inauguración forma parte del espectáculo nocturno Magic Light combinándose la magia de las instalaciones con la propuesta artística”.

Después, la muestra reunirá piezas inspiradas en relatos breves como La Pequeña Maga, Los Sueños de Invierno o El Susurro del Colibrí y en este sentido la artista ha explicado “la conexión natural entre su estilo y el espacio que la acoge ya que mis cuadros tienen muchos pajaritos, plantas y naturaleza que encajan tan bien con este lugar”.

Y es que Quitamaríbo ha explicado también que ha comenzado a trasladar sus personajes a objetos cotidianos como libretas, estuches o botellas “en una aventura que considera un paso más para acercar mi universo creativo a los niños y al público en general ya que al final la pintura es abrir tu corazón y tu alma, para que te conozcan un poco por dentro”.