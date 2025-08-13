Óscar Portas: "La seguridad de las personas y la protección del entorno son líneas rojas que no permiten interpretaciones"

El segundo Formentera al día de este mes de agosto ha destacado el esfuerzo del Consell insular por intensificar la vigilancia en el espacio natural de S’Estany des Peix y que se ha saldado con 75 inspecciones a embarcaciones no autorizadas en las últimas semanas que podrían derivar en sanciones y en el levantamiento de seis actas por uso indebido de boyas y amarres, ya que como ha asegurado la vicepresidenta primera, Verónica Castelló, “el uso de amarres ilegales supone un riesgo para la biodiversidad”.

Por otro lado, el servicio de limpieza del litoral del Govern balear ha retirado en julio más de 421 kilos de residuos en la isla, incluyendo plásticos, maderas y objetos insólitos como tumbonas o ruedas, y en el Parque Natural de Ses Salines, el Consell ha ordenado el cierre de un establecimiento que operaba como discoteca pese a tener licencia de restaurante, superando el aforo permitido y con salidas de emergencia bloqueadas, y es que en este sentido, el presidente insular, Óscar Portas, ha sido tajante asegurando que “La seguridad de las personas y la protección del entorno son líneas rojas que no permiten interpretaciones”.

Al mismo tiempo, se ha recordado que las reservas hídricas en Formentera han caído al 29 %, lo que ha motivado una campaña conjunta con Aliança per l’Aigua y Aqualia para fomentar el consumo responsable, recordando que la isla depende casi en exclusiva de agua desalinizada y la iniciativa de prevención frente a las altas temperaturas bajo el lema “El calor puede ser mortal, la prevención es vital” que impulsa el Govern y a la que se ha sumado la máxima institución insular.

El Consell ha lanzado una campaña informativa sobre la necesidad de cuidarse ante el calor | Redacción

Mientras, en la agenda cultural y deportiva, destacan las actividades de Sa Fireta, el Festival del Mare de Déu d’Agost para este fin de semana, la apertura de las pistas deportivas des Cap tras su rehabilitación, y la confirmación de que la 15K Formentera Sunset Run volverá el 11 de octubre con una apuesta renovada por la sostenibilidad y apoyo al proyecto Save Posidonia.