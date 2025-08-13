Óscar Portas: “En Formentera vivimos un drama y una situación totalmente inviable con la llegada de inmigrantes”

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha calificado en Onda Cero como “inviable” la situación que sufre la isla ante la llegada de más de 4.000 migrantes a las costas de Baleares en lo que va de 2025, superando las cifras de todo el año 2024, y los más de 250 en los últimos tres días.

En una entrevista en Onda Cero, Portas ha manifestado su preocupación y ha denunciado que esta llegada ha puesto en evidencia la falta de recursos de los que dispone la isla asegurando que incluso la Policía Local ha tenido que movilizarse para cooperar con la Guardia Civil ante el número de imigrantes.

Las pateras siguen llegando a Formentera | Redacción

Al mismo tiempo el presidente del Consell ha criticado la actuación del Gobierno central y ha denunciado que la isla se siente "abandonada" poniendo como ejemplo un incidente en el que una patera fue vista pasando junto a una embarcación de la Guardia Civil y que, según sus palabras, “no intervenía y dejaban que tocara tierra”.

Además, ha afirmado que, a pesar de sus intentos de contacto con la directora insular del Estado, Raquel Guasch, no ha recibido respuesta y ha detallado la precariedad de la situación, mencionando la falta de agua para los migrantes, la ausencia de una carpa de atención de Cruz Roja anunciada por la Delegación del Gobierno y el uso de un furgón de los bomberos para el traslado de los migrantes debido a la avería del vehículo de la Guardia Civil.

Algo que según Portas pone de manifiesto la escasez de recursos de una administración de tamaño reducido para hacer frente a más de 150 menores no acompañados en una cifra que, según ha asegurado, es inviable a pesar de la reciente ayuda económica del Govern para su tutela de los menores, y por ello ha solicitado una respuesta similar por parte del Gobierno central, tanto en términos económicos como de recursos.

Óscar Portas en su despacho del Consell de Formentera | Redacción

Por último, también ha lamentado la falta de atención por parte de las autoridades nacionales, recordando que la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, “no se dignó” a viajar a la isla a pesar de su proximidad a Ibiza, y aunque ha agradecido el trabajo de los empleados locales ha vuelto a insistir en que se necesitan refuerzos urgentes para atender a los migrantes y aliviar la carga de los trabajadores.