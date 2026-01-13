Nuria Prieto: “La situación en las aulas es cada vez es más difícil debido a las nuevas tecnologías”

Según una encuesta del sindicato educativo STEI, más del 75 % de los docentes de Ibiza y Baleares considera que el ambiente en las aulas se ha deteriorado, lo que se refleja, según ha explicado en Onda Cero su portavoz en las Pitiusas, Nuria Prieto, “en un aumento de la conflictividad en centros educativos, especialmente en secundaria, aunque también comienza a detectarse en primaria”.

Desgraciadamente, según Prieto, muchos docentes “han acabado normalizando situaciones de estrés y tensión que dificultan la labor educativa y que, en muchos casos, se trasladan fuera del aula” debido fundamentalmente a problemas detectados con “el uso de la tecnología y los teléfonos móviles, episodios de ciberacoso, grabaciones en clase y dificultades para gestionar conflictos con el alumnado”.

Unos problemas que se suman también, según el sindicato STEI a la falta de apoyo institucional y el escaso respaldo de algunas familias, “lo que debilita la autoridad y la capacidad de actuación del profesorado”.

Por todo ello, Nuria Priego ha reclamado “un mayor reconocimiento social de la labor docente, una reducción de ratios, menos carga burocrática y una implicación real de las familias ya que la escuela no solo enseña contenidos, sino que también educa” y ha concluido pidiendo “confianza en el trabajo de los profesionales de la educación” para poder mejorar el clima en las aulas.