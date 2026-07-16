El nuevo reloj de Vara de Rey vuelve a marcar la hora en el corazón de Ibiza tras culminar la remodelación de la cabecera sur del paseo

El Ayuntamiento de Ibiza ha inaugurado este miércoles 15 de julio con un gran concierto de habaneras del grupo Veus dels Freus el nuevo reloj de Vara de Rey, recuperando al menos para los próximos 30 años uno de los elementos más emblemáticos del principal paseo de la ciudad tras finalizar la remodelación de la cabecera sur de Vara de Rey y de la calle Miquel Caietà Soler gracias a una inversión de más de 726.000 euros que han sido financiados con Fondos Europeos Next Generation.

El nuevo reloj, que ha sido donado por la empresa privada Flash Ibiza S.L.e incorporado al patrimonio municipal, sustituye al instalado en 2017 por un modelo de estética más integrada con el entorno histórico ya que, según el consistorio, "se trata de un reloj urbano artesanal de doble cara, equipado con mecanismos suizos sincronizados mediante GPS, iluminación LED de bajo consumo y una autonomía de funcionamiento de hasta siete años".

Imagen del nuevo reloj del Paseo Vara de Rey de la ciudad de Ibiza | Redacción

Su instalación forma parte de un plan mucho más ambicioso por parte del consistorio ya que también se ha remodelado la cabecera de este emblemático paseo de la capital de la isla con nuevas redes de saneamiento, alumbrado más eficiente, mejoras en accesibilidad, ampliación de las zonas peatonales y una reorganización del tráfico para reforzar la seguridad vial.