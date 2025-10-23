Nieves Nieto: “Hay que dar visibilidad a las personas sin hogar porque mientras siga habiendo la sociedad tiene una tarea pendiente”.

Cáritas Diocesana de Ibiza ha organizado con motivo del Día Internacional de las Personas sin Hogar una serie de actividades en Paseo Vara de Rey de la ciudad de Ibiza que han buscado llamar la atención sobre el aumento cada vez mayor de personas que no tienen un techo donde dormir que hay en la isla bajo el lema Sin hogar, pero con sueños.

En este sentido, en Más de Uno Ibiza y Formentera, la trabajadora social de la entidad, Nieves Nieto, ha pedido “visibilidad y compromiso social e institucional ante una realidad que afecta a decenas de personas en la isla y es que no podemos olvidar que tener un techo es un derecho, no un privilegio”.

Muchas personas se han acercado a Vara de Rey para conocer el acto de Caritas Diocesana de Ibiza | Redacción

Además, durante el acto, se han exhibido pancartas con mensajes como “Derecho a la vivienda” o “Nadie sin hogar”, y se han leído testimonios de personas que sufren esta situación con el objetivo, según Nieto, “de poner rostro, voz y esperanza a las personas sin hogar, de llamar la atención de que nadie pierde su dignidad por estar en la calle y de que el sinhogarismo no es un problema individual, sino un reto colectivo que nos interpela como sociedad”.

Al mismo tiempo, la trabajadora social ha explicado que Cáritas Diocesana de Ibiza atiende actualmente a unas 50 personas en su centro de día y comedor social, además de ofrecer acompañamiento y talleres de inserción y que muchos de ellos “son personas que llegan a la isla buscando una vida mejor y se encuentran con el panorama de que no hay vivienda y que si no hay vivienda, no puedes trabajar, acabando en una realidad muy complicada”.

Nieves Nieto junto a Manu Gon | Redacción

Por último, Nieto ha destacado la importancia de la sensibilización y de los pequeños gestos cotidianos que devuelven la dignidad “como mirar sin prejuicios, saludar, conocer un nombre u ofrecer cercanía” y ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas “para que garanticen el acceso a la vivienda y los derechos básicos porque mientras haya personas sin hogar, toda la sociedad tiene una tarea pendiente”.