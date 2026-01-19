Nieves Bonet: “Queremos que el turismo conviva con nuestros vecinos sin ser un problema”

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia estará presente un año más en la Feria Internacional de Turismo FITUR que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero con el objetivo, según ha explicado en Onda Cero la primera teniente de Alcalde, Nieves Bonet, “de promocionar un modelo turístico responsable, participativo y vinculado al territorio”.

En este sentido, Bonet ha subrayado la importancia de la feria como escaparate internacional para dar a conocer los eventos y proyectos que el municipio impulsa durante todo el año “con la intención de que sean al mismo tiempo compatibles con el día a día de nuestros vecinos”.

Entre las principales apuestas destacan iniciativas consolidadas como Sant Josep és Foto y Sant Josep Full of Life junto a eventos deportivos de proyección internacional como la 10K, “que buscan implicar activamente a la población local y contribuir a la desestacionalización del turismo sin que este sea un problema para quienes viven en el municipio”.

El nuevo Sant Josep es Foto se celebrará en abril de 2026 | Redacción

Por otro lado, Bonet ha destacado que la intención “trasladar a Fitur la diversidad con la que cuenta Sant Josep, combinando naturaleza, patrimonio, deporte y cultura”, dando especial importancia a la música “ya que ocupa un papel central con programas como Sant Josep és Música, que impulsa la música en vivo y a los artistas locales, así como festivales que conectan cultura y territorio”.

Por último, Sant Josep promocionará el turismo MICE gracias a infraestructuras como el auditorio de Caló de s’Oli “donde se fusiona una magnífica instalación para eventos profesionales con unas magníficas puestas de sol únicas en el mundo”.