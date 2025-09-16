Neus Mateu: “Los nuevos agentes de Sant Antoni han sido muy bien acogidos por los ciudadanos porque combinan labores informativas y de inspección”

Este martes, la concejala de Seguridad Ciudadana de Sant Antoni, Neus Mateu, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para detallar y explicar la labor que llevan a cabo los nuevos agentes de Intrusismo y Convivencia que ya llevan trabajando en el municipio durante estas últimas semanas.

En este sentido, Mateu ha confirmado que su función “es informar a la ciudadanía y a los turistas sobre las normas municipales y supervisar posibles incumplimientos” y ha asegurado que de momento “la ciudadanía los está cogiendo muy bien porque los agentes combinan labores informativas y de inspección, trabajando siempre en coordinación con la Policía Local”.

Cartel de la convocatoria de plazas para los agentes | Redacción

Concretamente, la concejala ha explicado que patrullan uniformados por todo el municipio, “incluyendo zonas como el mercado de San Rafael o la oficina SATE de la Platja de s’Arenal de Sant Antoni”, y que también “se encargarán de supervisar pisos de alquiler turístico, verificar contratos y difundir la normativa sobre turismo responsable, consumo en la vía pública y civismo general”.

Además, ha destacado que su contratación está subvencionada por el Consell d’Eivissa y el Govern balear dentro de programas especiales de control del intrusismo y turismo responsable y que por ello, estos agentes “son funcionarios contratados para un programa especial de tres años, con posibilidad de prórroga”, por lo que también ha aprovechado a que los ciudadanos se sumen a participar en futuras convocatorias “aprovechando que se requiere nivel C1 de funcionario, catalán B2 y conocimientos de inglés, pudiendo acreditarse mediante prueba si no se posee título oficial”.