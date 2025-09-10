Neus González: “Este curso hemos podido cubrir la plantilla de 38 profesores lo cual es muy positivo y novedoso”

LEER MÁS Vuelta al cole en Baleares con más alumnos y profesores que nunca, psicólogos y uso restringido de móviles

En Ibiza un total de 19.268 alumnos han iniciado el curso escolar junto a 2.082 docentes mientras que en Formentera el número de alumnos matriculados ha ascendido a 1.263 siendo atendidos por un total de 165 profesores.

De los de la isla de Ibiza, más de 370 alumnos con una plantilla de 38 docentes entre jornadas completas y medias han comenzado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Sa Graduada de Vila, uno de los centros con más historia de la ciudad, y Más de Uno Ibiza y Formentera ha estado allí para contar como ha sido el primer día de este curso escolar.

En este sentido, la directora del centro, Neus González Iniesta, ha asegurado que el comienzo se ha desarrollado “con normalidad y sin incidencias destacables ya que la entrada escalonada del alumnado ha sido casi perfecta”. Además, ha valorado muy positivamente el que todo el profesorado está ya incorporado a sus aulas “gracias en parte al trabajo que se ha hecho desde el Govern balear y al trabajo previo que se ha realizado durante las semanas previas para que la vuelta al cole sea lo más fluida posible”.

Imagen de la entrada del CEIP Sa Graduada de Ibiza | Redacción

Concretamente, Neus ha destacado que este año el centro cuenta con una plantilla de 38 docentes entre jornadas completas y medias “pudiéndose cubrir toda las plazas en algo muy positivo y novedoso, porque en cursos anteriores la falta de profesorado era un problema recurrente en todas las Pitiusas”, y en este sentido, ha valorado muy positivamente “la implementación del servicio de sustituciones exprés, que ha reducido los tiempos de espera en casos de bajas docentes”.

Por otro lado, la directora del CEIP Sa Graduada ha analizado la apuesta por reforzar el uso de libros frente a las pantallas y ante esto, ha querido dejar claro que en este colegio “nunca se han quitado los libros porque siempre se ha trabajado con un modelo mixto” y al mismo tiempo también ha agradecido “que finalmente se haya escuchado desde las consellerías de Educación y Sanidad a la comunidad educativa para poner en el foco en los efectos negativos de un mal uso de las pantallas”.

Finalmente, en cuanto a los retos de futuro, Neus González Iniesta ha puesto el acento en la necesidad de “crear comunidad dentro del centro escolar porque si los p papás y las mamás están a gusto, los niños están a gusto, los profes están a gusto y porque, realmente si hay una buena actitud, todo lo demás viene solo”.