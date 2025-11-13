Montse García: “Mientras una sola mujer pueda ser comprada, todas estamos en peligro”

La Associació Dones Progressistes d’Eivissa cumple 20 años de trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres y lo celebra este sábado 15 de noviembre con una jornada centrada en la abolición del sistema prostitucional, que tendrá lugar en el Casal de Igualdad con la presencia de expertos como Maria Durán o Jaume Perelló.

Según ha explicado en Onda Cero, la presidenta de la asociación Montse García, “la cita abordará las causas y consecuencias de la prostitución y debatirá sobre la necesidad de una ley que proteja a las víctimas y penalice a proxenetas y explotadores sexuales” y es que, según sus palabras, “hay que mantener la concienciación frente a la violencia de género, la explotación sexual y los efectos de la pornografía en la juventud”.

Imagen del logotipo de la asociación con motivo de estos veinte años | Redacción

No en vano, según García la jornada busca poner sobre la mesa propuestas legislativas y generar debate abierto ya que según ha afirmado “es necesario aprobar de urgencia una ley que defienda plenamente a las mujeres frente a la explotación sexual ya que mientras una sola mujer pueda ser comprada, todas estamos en peligro, teniendo en cuenta la esclavitud está abolida hace siglos”.

Por otro lado, la presidenta de Dones Progressistes ha repasado la evolución de la asociación, desde sus inicios con escasa visibilidad hasta consolidarse como un pilar del feminismo en Ibiza asegurando que “aunque se han conseguido avances, nunca los derechos están seguros y por eso hay que seguir luchando, sobre todo por las nuevas generaciones”.