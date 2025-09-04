Mónica Madrid: “Vandalizando las trampas de serpientes de Santa Eulària se ve comprometida el trabajo para preservar a la sargantana pitiusa”

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha informado de un aumento de actos de vandalismo en las trampas de captura de serpientes invasoras instaladas en el municipio para intentar preservar a la sargantana pitiusa que se encuentra en peligro de extinción.

En este sentido la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Mónica Madrid, ha detallado en Más de Uno Ibiza y Formentera que “se están saboteando las trampas y que se está liberando a los ratones utilizados como cebo, por lo que al vandalizarlas la efectividad del sistema de protección de una especie autóctona como la sargantana pitiusa se ve comprometida”.

Imagen de una de las trampas que han sido vandalizadas en Santa Eulària | Redacción

Con respecto a los ratones, la concejala ha detallado que “son de laboratorio y se mantienen en condiciones controladas dentro de compartimentos separados, por lo que no sufren daños ni están expuestos a las serpientes y que cuando se les libera no podrán subsistir porque no están preparados para ello”.

Al mismo tiempo, también ha confirmado que el consistorio estudia alternativas que permitan reducir la dependencia de este método de atracción y que ya se trabaja para reponer las trampas dañadas y mejorar su ubicación para evitar nuevos incidentes aunque Mónica Madrid también ha insistido en la necesidad de mantener la colaboración ciudadana “porque las trampas forman parte de un servicio de control de plagas que busca garantizar la preservación de la sargantana pitiusa en el entorno urbano y natural del municipio”.