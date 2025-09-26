Miquel Tur: “El turista que visita Sant Antoni ya no solo es británico y joven sino que viene de más países y tiene mayor poder adquisitivo”

Miquel Tur, concejal de Turismo de Sant Antoni, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que la temporada ha sido “muy buena” con respecto a otros años y que esto se debe a que se están registrando cambios en el perfil de los visitantes, “pasándose de depender en un 96% del turismo inglés y joven a recibir más visitantes italianos, franceses y holandeses con edades entre 25 y 45 años y mayor poder adquisitivo”

En este sentido, Tur ha destacado que este cambio “se debe a la modernización de la cadena hotelera, la inversión municipal y privada, y a la diversificación de la oferta turística” y concretamente ha puesto en valor que “además del ocio y la fiesta, el municipio apuesta por la cultura, los eventos deportivos y la gastronomía, ampliando así el abanico de turistas y prolongando la temporada más allá del verano”.

De entre ellas el concejal ha resaltado la campaña “San Antonio 365, un lugar para celebrar”, que busca promocionar el municipio durante todo el año, incluyendo la Navidad, el deporte y la gastronomía y “el que se están creando circuitos culturales al aire libre, con la zona decorada por Okuda como pieza central, para atraer al turismo interesado en el arte”.

Por último, Tur ha pedido paciencia señalando que estas acciones “forman parte de un cambio de modelo turístico a largo plazo, con brotes verdes que evidencian la transformación del municipio hacia un turismo más diverso, sostenible y de mayor calidad que pretende posicionar a Sant Antoni como un referente en innovación turística en la isla”.