Miquel Tur: “Hay que potenciar entre el turismo nacional que en Sant Antoni hay cosas que hacer todo el año”

Sant Antoni de Portmany volverá a estar presente en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, del 21 al 25 de enero en Madrid, con una propuesta que, según ha explicado en Onda Cero su concejal de Turismo, Miquel Tur, “busca consolidar su transformación como destino abierto los 365 días del año”.

En este sentido, ha subrayado la importancia de acudir a FITUR para ampliar mercados, reducir la dependencia del turismo británico y dar a conocer entre los visitantes nacionales que “Sant Antoni hay cosas que hacer durante todo el año, especialmente en los meses fuera de la temporada alta”.

La principal apuesta de este año será la campaña Un lugar para celebrar, una acción “que pone en valor la identidad del municipio como espacio para disfrutar con amigos, celebrar la gastronomía, el deporte, las bodas o simplemente el estilo de vida mediterráneo apoyándose además en su clima, su entorno natural y su fuerte vínculo con el producto local”.

No en vano, Tur ha recordado que Sant Antoni cuenta con una oferta diferenciadora basada en el kilómetro cero, con almazaras de aceite, cooperativas agrícolas y pesqueras y bodegas de vino, además de playas, campo y una amplia agenda de eventos y que todo ello “refuerza la imagen de un destino que va mucho más allá del ocio nocturno, sin renunciar a él como motor económico”.