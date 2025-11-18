Miquel Jerez: “La falta de ayudas del Gobierno central para los afectados de la DANA se reduce a un problema de voluntad política”

El senador autonómico del Partido Popular y presidente del PP en Santa Eulària, Miquel Jerez, ha denunciado en Más de Uno Ibiza y Formentera la falta de respuesta del Gobierno central ante los daños provocados por la DANA Alice que arrasó distintos municipios de la isla hace ya más de mes y medio.

Jerez ha sido muy claro asegurando que “nos falta la pata del Gobierno del Estado que todavía no ha llegado” y por ello ha confirmado que el martes 18 de noviembre trasladará la cuestión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Es un tema de vital importancia porque sin esa declaración no pueden activarse las ayudas estatales para particulares, comercios y autónomos afectados, lo que impide que muchas personas puedan reanudar su actividad profesional ni reparar los daños sufridos”.

Por ello, el senador ha insistido en que “la magnitud del desastre exige una respuesta inmediata” y ha comparado esta tardanza con la rapidez de otras administraciones, asegurando que “el Govern ha aprobado cinco millones de euros de forma inmediata y los ayuntamientos han adelantado tres millones demostrando que si se quiere ayudar se puede hacer”

Al mismo tiempo, ha puesto el foco en los autónomos “porque son los más perjudicados tras perder mercancía, maquinaria y material sin que hayan recibido el apoyo económico que les permita volver a abrir sus negocios” y porque se enfrentan “al exceso de burocracia que ralentiza el proceso”.

Y por último, el senador ha terminado con la reflexión de que “viendo como otras administraciones han actuado rápidamente para ayudar, la tardanza del Gobierno del Estado demuestra que todo se debe a un problema de voluntad política”.