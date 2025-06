Miquel Jerez: "Tras 15 años cerrado el Museo Arqueológico parece que nuestra cultura está castigada por el Gobierno central"

El senador insular del Partido Popular, Miquel Jerez, ha denunciado públicamente en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera la prolongada clausura que vive el edificio del Museo Arqueológico que se encuentra en la zona alta de Dalt Vila.

Jerez ha alertado que son ya 15 años cerrado por lo que “una generación entera de ibicencos no ha podido cruzar el umbral de este museo” y ha exigido una respuesta clara y urgente del Gobierno central. “Desde que se cerró el museo por causas totalmente justificadas se han sucedido en el tiempo distintos proyectos, distintas teorías en torno a la ejecución del proyecto de rehabilitación y finalmente ninguna se han acabado de desarrollar, y eso no puede ser porque nuestra historia no puede estar confinada y encerrada por problemas estrictamente burocráticos”.

El Museo Arqueológico lleva 15 años cerrado | Redacción

En este sentido, el senador popular ha asegurado “que la cultura y nuestro patrimonio deben ocupar un espacio de primer orden y un espacio privilegiado en la agenda política de los gobiernos pero que esto no está sucediendo”.

Además, ha confirmado que de momento no hay noticias sobre su futura apertura. “La última información que yo tengo ha sido a través de una pregunta escrita al Gobierno de España y en ella se me dice que se va a hacer un proyecto de rehabilitación nuevo, que vamos a empezar de cero y que volvemos a la casilla de salida después de 15 años, lo que es totalmente frustrante e insólito, y por eso pido que las autoridades del Gobierno de España sean sensibles con nuestra cultura y nuestro patrimonio y que entiendan la gravedad del asunto”.

El Museo Arqueológico está en Dalt Vila, junto a la Catedral de Ibiza | Redacción

Además, Jerez no ha dejado pasar la oportunidad para señalar otros proyectos culturales igualmente estancados en la isla, como el Parador Nacional o la biblioteca estatal que también se lleva pidiendo hace 15 años., “Parece ser que nuestra cultura está castigada y con ello estamos arrinconando un valor importantísimo para que el que viene lo pueda disfrutar y conocer y profundizar en torno a nuestra riqueza patrimonial y porque eso también pone en valor este destino turístico”.

Y por ello, el senador popular ha concluido con la idea de abrir un debate social y no solo político “en torno a la necesidad de recuperar nuestra cultura, porque nuestra cultura habla de nosotros mismos, de lo que fuimos y de lo que al final como civilización acabamos siendo y porque Ibiza y Formentera tienen un patrimonio histórico y cultural y patrimonial excelente, de los más ricos del Mediterráneo, que no podemos tener con las puertas cerradas y las luces apagadas”.