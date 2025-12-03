Miquel Gelabert: "La Administración lleva cuatro años sin pagar los complementos que corresponden a miles de trabajadores"

El Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes Balears(STEI ) ha presentado un recurso administrativo reclamando el pago íntegro de las pagas extraordinarias del personal del Servicio de Salud, docentes y empleados de los servicios generales de la comunidad autónoma, tras detectar que durante los últimos cuatro años no se han incluido ciertos complementos retributivos obligatorios.

En este sentido, el secretario general del sindicato, Miquel Gelabert, ha detallado en Onda Cero que esto afecta a unos 40.000 empleados públicos, entre personal estatutario, docente y funcionarios de servicios generales "que en sus pagas extras no cobran el complemento específico singular de trabajo autónomo y su productividad fija" y al mismo tiempo ha asegurado que "la vía administrativa se ha iniciado aunque probablemente habrá que acudir a la vía judicial, lo que puede prolongarse varios años para poder cobrar la inclusión retroactiva de estos complementos en las pagas extraordinarias de los últimos cuatro años, amparándonos en la normativa básica de empleo público (BEP)".

Además, Gelabert ha detallado que la situación "se debe a la estructura autonómica de los complementos, ya que cada administración tiene sus propios complementos, y en nuestra comunidad hay elementos que deberían haberse incorporado a las pagas extras y no lo están".

Ahora, los servicios jurídicos del STEI "han estudiado toda la normativa y consideran que existe un recorrido legal para iniciar la reclamación" aunque también ha recomendado a los afectados no iniciar acciones individuales, "ya que desde el sindicato hemos iniciado una vía de reclamación genérica e iremos informando puntualmente a cada persona".