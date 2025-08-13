Miquel Costa: “Esta exposición es un merecido homenaje a un artista multidisciplinar que dejó una huella profunda en Ibiza”

El Consell d’Eivissa inaugura este jueves a las 20.00 horas en Sa Nostra Sala Homenatge a Orlando Herrera y en este sentido el director insular de Cultura, Miquel Costa, ha asegurado en Onda Cero que la exposición “supone un recorrido por la obra pictórica y cerámica del artista multidisciplinar que dejó una huella profunda en la isla”.

Y es que Costa ha definido a Herrera como “un hombre del Renacimiento en el siglo XX ya que fue un destacado creador que fue pintor, escultor, arquitecto, ilustrador y, sobre todo, un referente para generaciones de alumnos que pasaron por su taller”.

Imagen de archivo de Orlando Herrera | Redacción

En este sentido, la muestra ha sido posible gracias a la colaboración de su hijo, Rubén Herrera, y su viuda, Mariana, que han cedido parte de un legado disperso por exposiciones en Europa, Asia y Canadá y con ello, Costa ha confirmado que la muestra ofrece “un pequeño recorrido que busca poner en valor la aportación artística de Herrera y reforzar el papel de Sa Nostra Sala como espacio para dar a conocer tanto a artistas locales como a quienes encontraron en Ibiza su lugar de inspiración”.

Además, la inauguración, prevista para este jueves a las 20:00 horas, contará con un aperitivo musical a cargo de Rubén Herrera acompañado por la música Mónica Marí, profesora del Conservatorio, y después la exposición permanecerá abierta al público hasta el 29 de agosto en Sa Nostra Sala, en la calle Aragón número 17.