Miquel Cardona: “En ses Salines estamos usando una especie de orejas digitales para conservar nuestros espacios naturales”

La playa de Ses Salines en Ibiza se ha convertido en pionera en la implantación de un innovador sistema de sensores inteligentes que permiten medir la afluencia de visitantes en tiempo real y que según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera el gerente del IB Digital, Miquel Cardona, “forma parte de un plan estratégico del Govern balear que busca obtener datos fiables para gestionar de forma más sostenible los espacios naturales de las islas”.

Concretamente, Cardona ha explicado que «estos sensores nos gusta llamarlos orejas digitales», ya que captan de forma anónima las señales que emiten los teléfonos móviles cuando buscan redes wifi y “de este modo calcular cuántas personas hay en un área determinada como en este caso la playa de Ses Salines, uno de los enclaves con mayor presión turística de la isla”.

Los sensores en la Playa de ses Salines | CAIB

Además, el gerente del IB Digital también ha subrayado que la iniciativa no solo busca controlar el aforo, “sino también ofrecer información útil a ciudadanos y turistas sobre los momentos de menor afluencia, mejorar la experiencia de la visita y, al mismo tiempo, garantizar la conservación del entorno natural”, y en este sentido ha confirmado que la privacidad “está totalmente protegida, ya que los sensores no almacenan datos personales ni identificativos”.

Así, este proyecto piloto, que también se desarrolla en Mallorca y Menorca, permitirá definir las mejores tecnologías para su futura implantación en otros espacios naturales de Baleares y es que según ha confirmado Cardona “aspiramos a que, igual que hoy usamos aplicaciones para elegir la mejor ruta en carretera, en el futuro podamos decidir si merece la pena desplazarnos a una playa o un paraje natural en función de su nivel de ocupación”.