Miguel Vingut: "Es muy importante dar vida a los personajes históricos de Ibiza a través de la interpretación y la puesta en escena”

El actor ibicenco Miguel Vingut ha explicado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera como está siendo la preparación para la lectura dramatizada ‘La destral del corsari’ que ha preparado Produccions Aïllades con texto de Carlos Garrido y dirección de Ramon Mayol sobre la figura del legendario marino ibicenco Antoni Riquer.

Concretamente, Vingut ha dejado claro la diferencia entre una obra de teatro tradicional y una lectura dramatizada “ya que ésta es leer un papel y no se basa tanto en la memoria y porque en ella los actores trabajamos directamente con el texto para transmitir la emoción y la intención de cada palabra sin necesidad de memorizarla”.

Además ha explicado que uno de los aspectos más desafiantes de la lectura dramatizada “es enfatizar los sentimientos y las emociones atrapadas en el papel” y que para eso “es necesario una importante preparación previa con intensos ensayos que nos permitan que cada escena fluya de manera natural”.

Por otro lado, el actor ibicenco ha detallado que esta obra narra capítulos de la historia de Ibiza y la figura legendaria de Antoni Riquer y en este sentido ha puesto en valor “la importancia de dar vida a los personajes locales a través de la interpretación y la puesta en escena” y concretamente a través de textos como estos “que buscan mantener al máximo la fidelidad histórica mientras se ofrece una experiencia teatral intensa y cercana”.

Y es que según sus palabras, esta obra que se estrena en el Club Diario de Ibiza este miércoles a las 19:00 horas “es un trabajo que promueve nuestro patrimonio y nuestra lengua, conectando con la historia y las familias de Ibiza”.