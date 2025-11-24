Miguel Tur: “Las comidas y cenas de Navidad son un soplo de aire fresco para la restauración local”

Las luces de Navidad empiezan a asomarse en Ibiza y, con ellas, el ritual anual de cuadrar agendas, reencontrarse y buscar mesa en restaurantes que, por unos días, vuelven a llenarse como si el verano regresara a la isla y en este sentido, el presidente de Pimeef Restauración, Miguel Tur, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que “estas semanas no les coge por sorpresa porque se ha convertido en algo previsible que sucede todos los años”.

Además, Tur ha confirmado que este año las reservas se reparten de manera bastante equilibrada entre comidas y cenas “ya que los domingos se llenan de reuniones familiares, mientras que los viernes y sábados, tanto al mediodía como por la noche, se concentran los grupos de empresas y los encuentros de amigos”.

Miguel Tur, presidente de PIMEEF Restauración | Redacción

Al mismo tiempo ha confirmado que esta actividad es “un soplo de aire fresco para la restauración local en temporada baja, especialmente a partir de noviembre, cuando las ventas caen en picado tras el cierre de buena parte de la oferta turística” pero también ha incidido en que Ibiza cuenta con la particularidad de que noviembre también hay cenas y comidas de las empresas de negocios de temporada que cierran y se reúnen para despedirse hasta el año que viene, y que esto “permite al sector afrontar con algo más de estabilidad los meses de menor actividad”.

Por último, Tur ha descartado categóricamente que este periodo pueda compararse con los niveles de ingresos de verano. “No podemos hablar ni mucho menos de un segundo agosto por mucho que nos pueda ayudar a mantener parte de la plantilla durante más meses al año lo que es básico para dar estabilidad a los trabajadores”.