Más de Uno Ibiza y Formentera se cuela en los preparativos a contrarreloj para la vuelta al cole de las familias y los comercios de Ibiza

Con la vuelta a las aulas a la vuelta de la esquina, son muchos los comercios de la isla que viven días de intensa actividad, y por ello, este martes 9 de septiembre, el equipo de Más de Uno Ibiza y Formentera se ha acercado a la librería Hiperbole, uno de los establecimientos de referencia en la ciudad, para mostrar cómo familias y estudiantes se preparan para el inicio del curso escolar.

En este sentido, la encargada de la sección de papelería, Paquita, explicó que la campaña escolar comenzó hace un par de semanas y que se ha notado “un incremento notable de reservas debido al regreso a los libros de texto en algunos colegios que antes trabajaban con dispositivos electrónicos”.

Hoy nos hemos cogido el micrófono verde para charlar con Pablo y Paquita de Hipérbole | Redacción

Además, ha destacado que cuentan con todo el material necesario para el alumnado, desde bolígrafos, tijeras y carpetas, hasta maletas y cuadernos, adaptándose a las listas de cada centro, y por ello, Paquita ha destacado “la importancia de organizar el espacio y de trabajar coordinadamente entre el personal para atender la afluencia de clientes y que cada familia encuentre todo sin problemas”.

Por su parte, Ainara y María, alumnas de institutos locales han comentado en el programa que además de los libros de texto, buscan artículos de papelería básicos para su día a día escolar, mostrando la intensidad y organización que requiere esta época, mientras que el responsable de la parte de librería de Hipérbole, Pablo Sanz, ha confirmado que “el regreso a los libros de papel supone un retorno a métodos de estudio más tradicionales que fomentan la lectura y la escritura en formato físico, frente a los recursos digitales que se habían ido implementando en los últimos años aunque también poniendo también en jaque a familias y trabajadores”.

Cuadernos, bolígrafos, carpetas y todo el material necesario está en Hipérbole | Redacción

Una jornada en Hiperbole que refleja la mezcla de tradición y eficiencia entre los comercios locales en la preparación escolar y que discurre entre colas, cestas llenas de útiles y la atención dedicada del personal como ha descubierto en primera persona el equipo de Más de Uno Ibiza y Formentera.