Martin Makepeace: “El cricket cada vez tiene más éxito en Ibiza y ahora el reto es que los jóvenes lo conozcan”

El cricket, un deporte poco habitual en el Mediterráneo, se abre paso poco a poco en Ibiza con eventos como el torneo internacional 10’s Cricket 2025, que se celebra este viernes y sábado en el campo de Sant Llorenç de Balàfia con la participación de equipos con componentes de Ibiza, Reino Unido y Nueva Zelanda.

Según ha explicado su organizador, Martin Makepeace, en Onda Cero, “se trata de una cita que combina deporte, convivencia y promoción turística porque propone una versión dinámica y accesible del tradicional juego británico con partidos de 45 minutos cada lado con penaltis si no se acaba a tiempo”.

En este sentido, el propio Makepeace ha confirmado que “el torneo es ya un atractivo consolidado que atrae cada año a más aficionados y jugadores internacionales como demuestra que tenemos una lista de espera para el año que viene”, y al mismo tiempo, también ha querido agradecer el papel del Consell d’Eivissa, con el que el club ha firmado un acuerdo de patrocinio para impulsar este deporte “como marca deportiva y turística de la isla, especialmente en temporada baja ya que se trata de un deporte que trae a gente buena fuera de los meses de verano, y eso es muy positivo para Ibiza”.

Por último, ha asegurado que el futuro de este deporte en Ibiza pasa por los jóvenes y por eso “el próximo año se pondrá en marcha un programa educativo en los colegios para acercar este deporte a los niños y que lo conozcan y lo practiquen en primera persona”.