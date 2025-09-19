Marta Martínez: “Al estar sin auxiliares administrativas y a pesar de los esfuerzos de todos, el inicio del curso en la Escuela Oficial de Idiomas será caótico”

La Escuela Oficial de Idiomas de Ibiza enfrenta un inicio de curso 2025-2026 complicado al estar llevándose a cabo las matriculaciones sin auxiliares administrativas.

En este sentido, la directora del centro, Marta Martínez, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, que el problema “se remonta a diciembre de 2024” y que “pese a los esfuerzos de la Consellería de Educación, ofreciendo administrativas de otros centros, solo han sido parches insuficientes que no sirven para cubrir la carga de trabajo que sufre el equipo educativo de la escuela”.

Concretamente, Martínez ha detallado que el equipo directivo trabaja mañana y tarde para atender a los alumnos, gestionar matrículas y corregir errores en los pagos y documentación, mientras prepara el inicio de clases el 29 de septiembre. “Estamos ya agotados con esta situación y lo peor de todo es que todo parece indicar que el principio de curso será caótico pudiéndose prolongar el problema hasta noviembre o diciembre”.

Al mismo tiempo, la directora también ha explicado que la situación afecta a la organización interna y a la preparación de los profesores, “que no contarán con listas de alumnos ni correos corporativos actualizados hasta que se regularice la matrícula” y por ello ahora centran sus esperanzas en que en la próxima publicación de la bolsa única de administrativos “se pueda aliviar la situación”.

Y por ello, Marta Martínez ha hecho en Onda Cero un llamamiento a la paciencia de alumnos y familias, al tiempo que informó “sobre la flexibilidad del horario para nuevas contrataciones, con el objetivo de facilitar que los administrativos cubran la carga de trabajo”.