Marisol Ferrer: “Los vecinos de Sant Carles están de enhorabuena porque por fin el sueño de una escoleta en el pueblo se ha hecho realidad”

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Santa Eulària, Marisol Ferrer, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar como es la nueva escoleta de Sant Carles de Peralta, asegurando que “los vecinos están de enhorabuena porque por fin el sueño de tenerla en el pueblo se ha hecho realidad”.

No en vano, Ferrer ha insistido en que era una instalación “muy demandada por las familias de la zona” y ha recordado que desde este mismo curso “ofrecerá 74 plazas distribuidas en doble línea para niños de 0 a 3 años, con aulas de última generaciones, comedor, salas polivalentes y un gran patio adaptado a las últimas normativas de seguridad”.

Recreación de la Escoleta de Sant Carles | Redacción

Además, ha subrayado que el edificio “se integra de manera armónica en el entorno patrimonial de San Carlos, respetando la arquitectura local y la cercanía a la iglesia y a edificios históricos como la Fonda Peralta y Can Andreu de Es Trull” pero que lo más importante ha sido “dar dar respuesta a una parroquia que no tenía ninguna escoleta pública ni privada”.

Por otro lado, Ferrer ha confirmado que la gestión de la escoleta estará integrada en la red de centros de la Conselleria de Educación del Govern balear, funcionando en coordinación con el Colegio Público de Sant Carles, “lo que permitirá que los niños y niñas puedan iniciar su etapa educativa a partir de los cuatro meses y continuar hasta la segunda etapa de infantil, garantizando una continuidad formativa dentro de un mismo entorno escolar”.

Y por último, la concejala también ha insistido en que este proyecto de Sant Carles “forma parte de un plan más amplio de ampliación de infraestructuras educativas en Santa Eulària, que incluye también la apertura este curso de la escoleta Es Baladres de Santa Eulària y futuros centros de secundaria en la zona, creando un recorrido educativo completo para los más jóvenes del municipio”.