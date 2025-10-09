Marisol Ferrer: “ En Santa Eulalia queremos un otoño cultural para todas las edades”

La regidora de Cultura del Ayuntamiento de Santa Eulària, Marisol Ferrer, ha presentado en el programa "Más de uno Ibiza y Formentera", la nueva programación cultural de otoño, que ofrecerá un total de cinco espectáculos entre octubre y diciembre con propuestas de teatro, danza, circo y música.

“Después del verano tenemos ganas de retomar con fuerza la agenda cultural. Hemos preparado una programación variada y pensada para todas las edades, de los cero a los 99 años”, señaló Ferrer durante la entrevista.

La agenda arranca este sábado 11 de octubre con la obra Una rueda que da vueltas, que se representará en el Teatro España e irá acompañada de actividades complementarias en el espacio patrimonial de Can Planetes, como conferencias familiares, degustaciones de producto local y un taller de pan en Sant Carles.

El 19 de octubre será el turno de El jorn del judici, una comedia para jóvenes a partir de 14 años de la compañía mallorquina Produccions de Ferro. El 2 de noviembre se ofrecerá un espectáculo musical con los artistas ibicencos Toni Marí 'Tirurit', Pere Prieto y Juan Ballesteros.

La danza y el circo llegarán el 8 de noviembre con Anónima, de la compañía andaluza Vaivén Circo, un homenaje a las personas invisibles de la sociedad. La programación culminará el 13 de diciembre en el Palacio de Congresos con ¿Dónde está Alicia?, un montaje familiar inspirado en el clásico de Lewis Carroll.

Las entradas ya están disponibles en la web del Ayuntamiento de Santa Eulària, con precios que oscilan entre los 10 y 15 euros.