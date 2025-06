Marina Clapés: “El caso de la muerte de mi madre se ha archivado sin respuestas y un año y medio después aún nadie sabe qué pasó”

Un año y medio después del fallecimiento de Maribel Escaso, una vecina de Santa Eulària de 66 años, su hija, Marina Clapés, sigue buscando respuestas. La mujer murió el pasado 13 de enero de 2024 en el camí des Novells, y aunque la primera hipótesis apuntaba a un atropello tal y como se refleja en un atestado inicial de la Guardia Civil en el que se hablaba de “homicidio cometido con un vehículo a motor”, el caso ha sido archivado sin que se haya identificado al responsable ni esclarecido del todo lo ocurrido.

Por ello, Clapés ha alzado la voz en una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero, donde ha relatado en detalle la angustia, el desconcierto y las contradicciones a las que se ha enfrentado desde el día de la tragedia. “Estoy haciendo un llamamiento a los medios para remover conciencias después de que el juzgado haya cerrado el caso sin darnos ninguna respuesta”.

La entrevista ha revelado un proceso judicial y policial lleno de incertidumbres ya que según Clapés, el informe de la forense con la que ha hablado hasta en tres ocasiones, descarta por completo que se tratara de una caída o un accidente fortuito. “La herida de mi madre mide 15 centímetros y está a 40 centímetros del suelo que es justo la altura media de un parachoques, y fue provocada por un objeto contundente con velocidad y no por una piedra, ni un palo, ni una caída”.

Desgraciadamente, a pesar de esa información médica, las autoridades no han logrado identificar el vehículo implicado si es que lo hubo ni han practicado las diligencias que Marina considera fundamentales, tales como “triangulación de móviles, revisión de talleres mecánicos, control de vehículos con daños visibles o incluso la declaración formal de testigos presenciales porque ni siquiera han llamado a declarar al primero y porque tras un año y medio tres personas que llevan el caso me dicen tres versiones distintas”.

Y en este sentido ha denunciado que el caso se ha cerrado “por falta de pruebas concluyentes” y no porque se haya demostrado la inexistencia de delito y que por ello no pide “milagros sino que no se inventen explicaciones para archivar un caso tan grave”. Y por ello ha concluido con un llamamiento a la ciudadanía en Más de Uno Ibiza y Formentera. “Sé que ha pasado tiempo, pero si alguien vio algo o recuerda algo por pequeño que sea, que hable. Aún estamos a tiempo de hacer justicia. Nunca es tarde”.