Marilina Yern “La escuela de Santa Eulària ha demostrado que la música es un hilo de unión para el pueblo”

La directora de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària des Riu, Marilina Yern, ha repasado en Más de Uno Ibiza y Formentera los primeros 25 años de historia de este centro emblemático de la isla asegurando que “ha conseguido demostrar que la música puede ser es un hilo de unión para todo un pueblo”.

Durante la entrevista, Yern ha recordado los orígenes de esta escuela que ha formado a generaciones de músicos en la isla, “en el año 2000, impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de crear una banda municipal que acompañara las festividades locales” y ha asegurado que “hoy en día se sigue participando en más de diez actos del municipio cada año con la satisfacción de ver cómo los alumnos que empezaron con ocho años ya son adultos que siguen tocando con nosotros”.

Marilina Yern, a la izquierda, junto a la concejala de cultura Marisol Ferrer, y el director de la banda municipal Frank J. Cogollos | Redacción

Y en este sentido, también ha subrayado el valor educativo y humano de la música ya que “no solo acompañamos a los alumnos en su formación musical sino en su vida convirtiendo la escuela en un refugio donde aprenden a compartir y a sentirse parte de una familia” y ha advertido que mantener la pasión por la música en tiempos digitales no es fácil pero que se puede lograr “creando vínculos reales y transmitiendo el amor por la música y el compromiso con el grupo”.

Para conmemorar este aniversario, la escuela ha organizado un gran concierto este sábado a las 18:30 horas en el Palacio de Congresos, donde actuarán la banda juvenil y la banda municipal, reuniendo a más de 90 músicos que han pasado por sus aulas y también un disco conmemorativo y una obra encargada por el Ayuntamiento titulada Santa Eulària, compuesta por el director de la banda municipal, Frank J. Cogollos