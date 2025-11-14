Mariano Juan: “Las nuevas tecnologías nos permiten tomar decisiones lógicas y no emocionales en el turismo”

Durante la celebración del XII Foro de Turismo 2025 que se ha celebrado en el Centro Cultural de Jesús, Mariano Juan, vicepresidente del Consell d’Eivissa, ha subrayado en Más de Uno Ibiza y Formentera la importancia de la innovación y la gestión inteligente del turismo en Ibiza asegurando que “las nuevas tecnologías ahora nos abren una puerta muy importante, una herramienta para poder recopilar datos, gestionar esos datos y tomar decisiones que sean más lógicas y no tan emocionales o sentimentales”.

Al mismo tiempo, el vicepresidente insular ha resaltado que la isla “ha pasado de un turismo masivo y poco diversificado a un modelo más cualitativo y sostenible, adaptado a distintos perfiles de visitantes con jóvenes, aficionados a la cultura o el deporte, y turistas de calidad que repiten estancias más cortas pero frecuentes” y en este sentido ha asegurado que “estamos demostrando que gestionando los flujos, limitando vehículos, creando nuevas contratas de autobuses y luchando contra el intrusismo, podemos limitar las externalidades negativas y quedarnos con las positivas”.

Por otro lado Mariano Juan también ha enfatizado la relevancia de la colaboración público-privada y la promoción de la desestacionalización ya que “se trata de generar producto y promocionarlo, incluyendo eventos deportivos y culturales que atraigan turistas en temporada baja y faciliten la apertura de nuevas conexiones aéreas”.

Y finalmente, ha recordado que no se puede demonizar al turismo porque es un motor económico y social del que dependen miles de familias ibicencas directa o indirectamente, desde alojamientos y hostelería hasta servicios auxiliares, y por ello ha asegurado que “su gestión correcta es clave para mantener la competitividad y la calidad de vida en la isla”.