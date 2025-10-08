Fiestas patronales:

Mariana Viada: "Lo mejor de Es Cubells, es nuestro sentimiento de pueblo"

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Es Cubells, ha explicado en Onda Cero Ibiza y Formentera el programa de las fiestas de Santa Teresa, que se celebran del 8 de octubre al 1 de noviembre con actividades pensadas para todas las edades.

Agustín Prades

Illes Balears |

Las fiestas de Santa Teresa de Es Cubells arrancan este domingo 8 de octubre con una jornada dedicada a los más pequeños, en la que habrá castillos hinchables, espectáculos infantiles y una chocolatada para cerrar el día.

La presidenta de la Asociación de Vecinos, Mariana Viada, ha destacado en Más de Uno Ibiza y Formentera que este año las celebraciones contarán con novedades gracias a la creación de una comisión de fiestas formada por jóvenes del pueblo, lo que aportará “cosas diferentes” al programa habitual.

El día grande será el 15 de octubre, con la tradicional misa, la exhibición de ball pagès y un concierto abierto a todos los públicos.

Durante el resto del mes, las fiestas ofrecerán actividades para mayores, teatro, competiciones deportivas y la ya tradicional excursión a la capelleta de sa Talaia. Viada subrayó el valor del entorno de la Font d’en Xiquet, donde se celebran actos muy queridos por los vecinos, como el concurso de Ucs y gloses o el estreno anual del grupo de teatro local de Es Cubells.

Las celebraciones se alargarán hasta el 1 de noviembre, día en que tendrá lugar el popular concurso de paellas. Este año, como novedad, el certamen se trasladará a la plaza del pueblo y contará con una paella popular abierta a todo aquel que quiera participar de la jornada sin concursar. La cita se acompañará de música en directo y animación durante todo el día, con el objetivo de convertirlo en una gran fiesta de convivencia.

Viada ha invitado a residentes y visitantes a sumarse a las fiestas de Santa Teresa, que cada año reúnen a personas de toda la isla. “Lo mejor de Es Cubells es nuestro sentimiento de pueblo”.

