Marian Vives: “La filosofía de Amadiba pasa por dar importancia a la cercanía, la calidad y la calidez en el trabajo diario”

La Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Baleares celebra este miércoles 27 de agosto a las 20.00 horas en el Centro Concertado de Educación Especial de San Josep de sa Talaia su Festival de Clausura de las Escuelas de Verano, coincidiendo con los primeros 30 años de vida de la entidad y por ello ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera su responsable del Área de Comunicación y Familias, Marian Vives.

En este sentido, la propia Vives ha asegurado que el festival será un punto de encuentro para familias, profesionales y voluntarios que contará con las actuaciones de los más de 100 alumnos participantes junto a sus familias y monitores y los decorados que han elaborado durante el verano. Y es que estas escuelas de verano “ofrecen actividades de ocio adaptadas a personas con diversidad funcional, desde juegos acuáticos hasta gincanas, combinando diversión con el desarrollo de habilidades sociales y autonomía gracias a profesionales formados en el modelo de calidez y apoyo que aplica Amadiba”.

Cartel de las escuelas de verano de Amadiba | Redacción

También ha puesto en valor la importancia de los servicios concertados y la estabilidad que brindan a los usuarios, sus familias y los profesionales que trabajan en la entidad y que han permitido “consolidar derechos y servicios esenciales, superando la histórica inestabilidad de las subvenciones de los primeros años y ofreciendo seguridad a largo plazo a quienes dependen de sus programas”.

Por último, mirando al futuro, Vives ha asegurado que la filosofía de Amadiba sigue siendo la misma. “Las familias quieren seguir sintiéndose un miembro más, al que llamar cuando necesitas lo que sea, y eso pasa por dar importancia a la cercanía, la calidad y la calidez en el trato como ejes del trabajo diario”.