María Ribas: “En breve las familias de Santa Agnès estarán más seguras al no tener que caminar por la carretera para llegar al colegio”

El pequeño pueblo de Santa Agnès, perteneciente al municipio de Sant Antoni de Portmany, contará próximamente con un itinerario seguro y accesible que conectará el núcleo urbano con el colegio público después de que el Consell d’Eivissa y el Ayuntamiento firmaran este lunes 25 de agosto un acuerdo para invertir más de un millón de euros en su construcción.

En este sentido, en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera la concejala del pueblo María Ribas, ha explicado que se trata de una infraestructura “largamente demandada por familias y vecinos de la parroquia porque hasta ahora los alumnos y ciudadanos debían caminar al lado de la carretera o sobre la misma carretera para acceder al colegio en una situación de riesgo que generaba gran preocupación entre padres y vecinos”.

María Ribas, concejala de Santa Agnès de Corona | Redacción

Ahora, aunque Ribas, ha preferido no poner fechas a la terminación de los trabajos “porque lo primero es llegar a un acuerdo con los vecinos afectados por las obras”, también ha confirmado que con esta nueva acera y con el itinerario accesible, “se garantizará un tránsito más seguro para toda la comunidad, además de facilitar la movilidad de personas con necesidades especiales”.

Además, aunque el trazado conecta únicamente el pueblo con la escuela, la concejala está convencida de que también lo utilizarán visitantes y turistas, atraídos por el encanto “de un pueblo como los de antes, con su iglesia, sus bares y su vida comunitaria pero que se abre al futuro reivindicando nuevas mejoras como un plan de embellecimiento del núcleo urbano”.