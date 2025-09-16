María Marí: “El Festival Folklòric d'Eivissa Mare Nostrum se ha consolidado como un puente de unión entre pueblos y generaciones”

Este fin de semana, 20 y 21 de septiembre, la isla de Ibiza se llenará de música, danza y tradición con la vigésima séptima edición del Festival Folklòric d'Eivissa Mare Nostrum que organiza la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa junto al Consell d’Eivissa con la participación de grupos llegados de Portugal, Gran Canaria, Murcia, Mallorca y por supuesto la isla.

En este sentido, la presidenta de la federación, María Marí, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el festival “ya está totalmente consolidado reuniendo cada año a agrupaciones de la isla junto a invitados de otras zonas convirtiéndose en un puente de unión entre pueblos y generaciones”.

Presentación oficial del Festival Mare Nostrum de este año | Redacción

Sin embargo, Marí ha destacado que la organización del evento “es un trabajo que abarca todo el año ya que requiere coordinar a numerosos grupos y detalles logísticos y que prácticamente no se para nunca porque ya en este momento estamos comenzando a pensar en el del año que viene”.

A todo ello se une la complejidad de que el festival no solo se celebra en un único municipio, sino que se descentraliza, “permitiendo que diferentes poblaciones de la isla puedan disfrutar de las actuaciones” y que “combina gastronomía, vestuario y tradición, fomentando la participación de jóvenes y asegurando la transmisión cultural de generación en generación y buscando que uno de los secretos sea su gran variedad de participantes”.

Cartel informativo del Festival Mare Nostrum | Redacción

No en vano el sábado y domingo, el público podrá disfrutar de actuaciones en San Agustí, Paseo de Ses Fonts de Sant Antoni, Sant Joan, Sant Carles y el Parque Reina Sofía de la ciudad de Ibiza “permitiendo al Festival no solo acercar la cultura a los residentes y turistas de Ibiza sino también fomentar intercambios con otras regiones, dando a conocer la riqueza del folclore ibicenco fuera de la isla”.