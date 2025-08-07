María José Castillo: “El club ya contaba con una planificación ambiciosa pero el salto de categoría implica muchos ajustes”

La Sociedad Deportiva Portmany está de enhorabuena tras confirmar oficialmente su regreso a la Tercera Federación, una categoría nacional a la que accede gracias a la plaza vacante dejada por la Peña Independent.

En este sentido, la presidenta del club, María José Castillo, ha compartido sus impresiones en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera, de Onda Cero, destacando la emoción y el estrés que ha provocado la noticia pero que también asegurando era algo que presentían por lo que ya estaban preparados para el ascenso”.

Concretamente, la presidenta de la SD Portmany también ha explicado que el club ya contaba con una planificación ambiciosa con vistas al ascenso, incluso antes de la confirmación oficial, contratando al técnico Lolo Paniza y formando una plantilla competitiva pero que aún así, el salto de categoría implica muchos ajustes. “Todavía no hemos hablado a fondo con Lolo para reorganizarlo todo, pero ahora hay que dar de alta al equipo, hacer fichas y ver cómo hacemos todo porque este ascenso también trae consigo mayores gastos y retos logísticos, como los desplazamientos interinsulares”.

Además del impacto deportivo, el regreso del Portmany a una categoría nacional representa un estímulo para el municipio de Sant Antoni, muy volcado con su club centenario. “Es algo que todo el mundo nos iba preguntando, incluso entre los que no les gusta el fútbol, y ahora todo el mundo se alegra como demuestra que ayer fue un día de llamadas sin parar”.

Incluso, Castillo también ha destacado la importancia de la cantera, las puertas abiertas para captar nuevos jugadores y el proyecto de crear un equipo femenino con el objetivo “de que el club sea una gran familia en el que desde los más pequeños hasta los más grandes, todos vayamos a una”.

Y por último, la presidenta del club portmanyí, una de las pocas presidentas en el fútbol balear, ha reivindicado el papel de la mujer en el fútbol. “No te voy a decir que sea fácil, porque no lo es, pero en nuestro club está muy normalizado ya que hay más mujeres en la directiva y trabajamos muy bien, pero lo realmente importante es estar ahí y seguir rompiendo barreras”.