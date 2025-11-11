María Bofill: "El Congreso de Estudios Fenicio Púnicos permitió reconocer a Ibiza como centro de investigación y divulgación de estas dos culturas"

El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera ha presentado las actas del X Congreso Internacional de Estudios Fenicios Púnicos, el encuentro más importante a nivel mundial dedicado a estas civilizaciones y en este sentido, la conservadora del museo, María Bufil, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera “que el congreso, celebrado en 2022, fue de gran importancia tanto a nivel nacional como regional ya que reunió a investigadores de numerosos países y universidades, y las actas recogen más de 1.700 páginas con las comunicaciones y presentaciones científicas del evento”.

Imagen de las actas del congreso | Redacción

Bufill destacó que “para la isla ha sido una experiencia maravillosa, porque por primera vez se nos reconoce como centro de investigación y divulgación del patrimonio fenicio-púnico, con visitas a yacimientos clave como Sa Caleta, Cala d’Hort o el Puig des Molins” y ha recordado también que esas actas están disponibles en formato digital en la biblioteca virtual del Ministerio de Cultura, “lo que permite el acceso libre a los artículos sobre proyectos locales e internacionales”.

Conferencias miércoles 12 y jueves 13 de noviembre

Además, el museo acoge la exposición temporal ‘Sancho I, rey de la Corona de Mallorca. El monarca olvidado’ que se complementa con un ciclo de conferencias totalmente gratuitas “que permiten difundir conocimientos y al mismo tiempo acercar la historia y la arqueología de nuestras islas a la ciudadanía”.

Imagen de la exposición del rey Sancho I | Redacción

Así, mañana a las siete de la tarde el historiador Ricardo Urgell hablará sobre el desarrollo histórico de Ibiza y Formentera tras la conquista por la Corona de Aragón y la relación con el reino de Mallorca y el jueves a la misma hora será el turno de la historiadora Eusebia Rayó, quien abordará el papel de las reinas de Mallorca, incluyendo a María de Anjou, esposa de Sancho.