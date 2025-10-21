María Bofill: “La colección de la necrópolis de Puig des Molins es un paseo por la antigüedad a través de creencias y rituales de los primeros ibicencos”

En el especial de Más de Uno Ibiza y Formentera desde el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, la conservadora del museo María Bofill ha ofrecido un recorrido detallado por las exposiciones permanentes y temporales del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.

Entre ellas destaca la colección monográfica de la necrópolis del Puig des Molins, que abarca desde la época fenicia hasta la romana, y permite a los visitantes conocer los ritos funerarios y la vida de los primeros habitantes de la ciudad de Ibiza y que según Bofill “es como una ventana, un paseo por la antigüedad a través de las creencias y rituales de los primeros ibicencos”.

Además, la conservadora ha destacado también la exposición temporal dedicada al Rey Sancho, una muestra itinerante proveniente del Archivo del Reino de Mallorca, que está abierta hasta noviembre y que “aborda episodios históricos inéditos y personajes femeninos de la monarquía de Mallorca, como la esposa del rey Sancho, María Danjou” y que, además, está complementada con un interesante ciclo de conferencias “para profundizar en estos contenidos, con la participación de historiadores y especialistas que permiten ampliar la visión sobre la Ibiza y Formentera del siglo XIV”.

María Bofill junto a Manu Gon durante la visita guíada de la exposiciones | Redacción

Por otro lado, Bofill presentó la exposición “Pitiusas, Empúries, Ensérune, el viaje posible”, inaugurada recientemente en el espacio expositivo del Faro de la Mola de Formentera y que está centrada en los intercambios culturales y comerciales de la antigüedad con réplicas táctiles realizadas mediante escaneado 3D e impresión 3D, “lo que permite a los visitantes interactuar con los objetos arqueológicos de manera directa, acercándose al patrimonio de una forma única y sensorial”.

Mirando hacia el futuro, la conservadora ha avanzado que el museo prepara una exposición temporal sobre el antiguo Egipto, fruto de la colaboración con equipos de excavación internacionales y que “permitirá no solo dar a conocer los proyectos egipcios, sino también resaltar los materiales locales del museo que se relacionan con ese mundo antiguo”.